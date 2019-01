Er habe das Gemälde mit dem Titel »Ai Petri. Krim« lediglich in eine Jacke eingehüllt. Ersten Erkenntnissen zufolge sei es jedoch nicht beschädigt worden. dpa/nd

Die russische Polizei hat ein aus der weltbekannten Moskauer Tretjakow-Galerie gestohlene Ölgemälde wiedergefunden und einen Verdächtigen festgenommen. Der Mann habe das Bild des berühmten russischen Landschaftsmalers Archip Kuindschi aus dem 19. Jahrhundert auf einer Baustelle nahe Moskau versteckt, teilte die Sprecherin des Innenministeriums, Irina Wolk, am Montag mit.

