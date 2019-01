Was soll das sein

Paris. Die Pläne für eine Fusion der Bahnsparten des deutschen Siemens-Konzerns mit der französischen Alstom sind ungeachtet neuer Zusagen an Brüssel ungewiss. Der französische Zughersteller bestätigte am Montag, dass beide Unternehmen der EU-Kommission erneut Zugeständnisse gemacht hätten. Nach Angaben des französischen Unternehmens wollen die beiden Fusionspartner die Technologie für Hochgeschwindigkeitszüge nun doch länger teilen als zunächst geplant und auch an Länder außerhalb der EU Lizenzen erteilen. Die Entscheidung der Wettbewerbshüter wird bis 18. Februar erwartet. EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager äußerte wiederholt Bedenken. Sie sagte, »man kann keine europäischen Champions schaffen mit Fusionen, die dem Wettbewerb schaden«. AFP/nd