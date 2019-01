Berlin. Im Tarifstreit zwischen der Gewerkschaft ver.di und dem Energiekonzern Uniper gibt es eine Einigung: Die rund 5000 Beschäftigten des Unternehmens bekommen insgesamt 5,6 Prozent mehr Geld, wie ver.di am Montag mitteilte. Demnach gibt es rückwirkend zum Jahresbeginn 2,4 Prozent mehr Gehalt, zum 1. Dezember 2019 eine weitere Erhöhung von 3,2 Prozent. Der neue Tarifvertrag hat eine Laufzeit von zwei Jahren. Die Einigung war am vergangenen Freitag gelungen. Zuvor hatte es Mitte Januar an zwei Tagen Warnstreiks gegeben, nachdem die Verhandlungen zuvor keine Einigung gebracht hatten. AFP/nd