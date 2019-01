Bis der westliche Brückenteil fertig ist, wird die nun abgesperrte östliche Seite für Autos geschlossen bleiben. nd/Ulli Winkler

Mehr als 28 000 Autos überquerten bis vor Kurzem täglich die Salvador-Allende-Brücke. Jetzt hört man die Enten auf der Müggelspree quaken, wenn man auf der Brücke steht. Seit letzter Woche Donnerstagabend ist die Brücke aufgrund von Rissen für Autos gesperrt. Laut Senatsverwaltung für Umwelt und Verkehr hat sich das Bauwerk durch die Verkehrsbelastung zur Seite geneigt und es ist eine »irreversible Verdrehung« entstanden.

Bis Mitte 2021 soll die Brücke, eine wichtige Verbindung der beiden Spreeufer in Köpenick, erneuert werden. Fußgänger*innen und Radfahrer*innen können sie jedoch weiterhin benutzen. Am sonnigen Montagmorgen sind viele von ihnen zur jeweils anderen Flussseite unterwegs. Einer von ihnen ist Achim, der seinen Nachnamen nicht in der Zeitung lesen möchte, und nicht begeistert von de...