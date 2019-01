Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

An diesem Dienstag berät laut Landesjugendring der Senat über den Entwurf eines Jugendförderungs- und Beteiligungsgesetzes. In dem Gesetz soll festgelegt werden, wie viele Angebote es pro Bezirk für Kinder und Jugendliche geben soll. Bei der Planung neuer Projekte sollen Kinder und Jugendliche zukünftig stärker mit einbezogen werden. Außerdem ist eine verbindliche Freistellung für ehrenamtliches Engagement in der Jugendarbeit geplant. Bislang war Berlin das einzige Bundesland ohne eine solche Regelung. Der Landesjugendring, der Zusammenschluss von Berliner Jugendverbänden, forderte mehr finanzielle Förderung für die neuen Angebote. joa