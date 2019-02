- in den Verbraucherberatungsstellen, Terminvereinbarung unter (0331) 98 22 99 95 (Mo bis Fr, 9 bis 18 Uhr) oder online unter www.verbraucherzentrale-brandenburg.de/termine,

Verbraucher, die Probleme mit der Reklamation haben, können sich an die Verbraucherzentrale wenden:

Aber: Durch eine neue Verordnung will die Bundesregierung mehr Rechtssicherheit für Nutzer von Elektro-Boards schaffen. Derzeit liegt dazu ein Referentenentwurf des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur vor.

Dass zum jetzigen Zeitpunkt Elektro-Boards nicht auf öffentlichen Straßen, Geh- und Radwegen oder in Parks genutzt werden dürfen, hängt mit ihrer Bauart zusammen, die nicht die gesetzlichen Bau- und Betriebsvorschriften erfüllt. Zudem fehlen an ihnen die vorgeschriebenen Beleuchtungs- sowie Lichtsignaleinrichtungen. Auch entsprechen die verbauten Brems- und Lenkanlagen oft nicht den Vorschriften. Die bis zu 20 km/h schnellen Fahrzeuge dürfen daher nur im privaten Bereich wie beispielsweise auf dem eigenen Grundstück genutzt werden.«

Elektrische Einräder und Hoverboards werden immer beliebter. Die mit elektronischer Balance- und Antriebstechnik ausgestatteten Fahrzeuge sind jedoch bisher nicht im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Was müssen Verbraucher beachten? Welche Rechte haben sie jetzt gegenüber dem Händler? Was ist beim Betrieb eines elektrischen Einrades oder Hoverboards zu beachten? Dazu Fragen & Antworten.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Checkliste für Senioren am Steuer

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!