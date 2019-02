Wenn Beiträge steigen, freut das keinen Versicherten. Meist ist da nicht viel zu machen - hätte nicht ein findiger Anwalt im System der privaten Krankenkassen den wunden Punkt entdeckt. Ein Urteil des Bundesgerichtshofs vom 19. Dezember 2018 (Az. IV ZR 255/17) macht Hoffnungen auf Rückerstattungen im großen Stil zunichte.

Worum geht es?

Der Kläger hat bei der Axa eine Krankheitskosten- und eine Krankentagegeld-Versicherung und wehrt sich gegen Erhöhungen seiner Tarife in den Jahren 2012 und 2013. Gestritten wird um gut 1000 Euro plus Zinsen. Im Prozess führte der Mann nicht vorrangig Fehler bei der Berechnung, sondern formale Gründe ins Feld: Der an den Anpassungen beteiligte Treuhänder sei nicht - wie gesetzlich vorgeschrieben - unabhängig.

Welche Rolle spielen die Treuhänder?

Ihre Zustimmung ist notwendig, wenn eine Private Krankenversicherung (PKV) die Beiträge anheben oder senken will. Für die Neukalkulation gibt es genaue Vorschri...