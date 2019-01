Wird wohl nicht zum Flaschen-Sammler: Dieter Zetsche. Foto: dpa/Swen Pförtner

4250 Euro Rente - pro Tag. Dieses Ruhegehalt wird Dieter Zetsche, Noch-Vorstandsvorsitzender der Daimler AG, ab 2020 erhalten. Daraus ergibt sich eine jährliche Summe von mehr als einer Million Euro - die höchste Betriebsrente, die jemals in Deutschland an einen Dax-Chef gezahlt wurde. Darüber hinaus könnten weitere Ansprüche entstehen. Denn wie jede Führungskraft bei Daimler hat Zetsche einen Anspruch auf einen jährlichen Kapitalbaustein aus dem Altersvorsorgesystem. Vor Altersarmut muss sich der groß-gewachsene Mann mit dem markanten Walrossbart also nicht fürchten.

Vielleicht aber vor Langeweile. »Ich will nur eine herausforde...