Wie muss ich mich verhalten, wenn ich beispielsweise an Feiertagen plötzlich an einer Grippe erkranke? Darf ich in die Notaufnahme eines Krankenhauses oder muss ich warten, bis mein Hausarzt seine Praxis wieder öffnet?

Angelika K., Hoyerswerda

Antwort von Dr. Wolfgang Reuter, DKV-Gesundheitsexperte:

Grundsätzlich gilt: Nur lebensbedrohliche Notfälle gehören in die Notaufnahme. Eine Grippeerkrankung ohne Komplikationen ist kein Grund, um in die Notaufnahme zu gehen. Das überlastet die Krankenhäuser und sorgt für lange Wartezeiten. Ohne ausreichenden Hygieneschutz, etwa in Form eines Mundschutzes, könnten sich die Viren zudem auf andere Patienten übertragen.

Am besten ist es, die Grippe zu Hause auszukurieren. Es sei denn, das Fieber steigt auf 40 Grad, der Erkrankte leidet an Atemnot oder sein Allgemeinzustand verschlechtert sich rapide.

Ist die Praxis des Hausarztes geschlossen, erreichen Sie den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der kostenlosen Rufnummer 116 117 rund um die Uhr. Medizinisch ausgebildetes Personal nimmt die Anrufe entgegen und gibt Anrufern Auskunft über die nächstgelegene Praxis, die Bereitschaftsdienst hat, oder vermittelt bei Bedarf auch einen Hausbesuch.