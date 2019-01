- Verursachen Sie in letzter Zeit häufiger »Beinahe«-Unfälle?

In Deutschland gibt es diese Pflicht nicht. Hier wird dieses Problem aber immer wieder diskutiert. Allerdings können Behörden Senioren zur Untersuchung auffordern, wenn der Verdacht besteht, dass sie im Straßenverkehr nicht mehr sicher unterwegs sind.

In einigen europäischen Ländern müssen sich Autofahrer mit 70 oder 75 regelmäßig einer Fahrtauglichkeitsuntersuchung unterziehen. In Italien muss der Führerschein schon ab dem 50. Lebensjahr alle fünf Jahre verlängert werden. Er wird nur nach erfolgreichem medizinischen Test neu erteilt.

Immer bessere Fahrerassistenzsysteme und technische Neuerungen in den Fahrzeugen sind jedoch Fluch und Segen zugleich. Einerseits ist die ältere Generation meist deutlich weniger technikaffin, andererseits können Einparksysteme, Abstandsregler oder Spurwechselassistenten für Senioren gerade hier eine wertvolle Hilfe sein und die Mobilität verlängern.

Aufgrund des demografischen Wandels nehmen immer mehr Ältere am Straßenverkehr teil - nicht nur als Fußgänger oder Radfahrer, auch als Autofahrer.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Checkliste für Senioren am Steuer

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!