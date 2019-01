Die Senatsverwaltung für Umwelt hat die Zwei-Wochen-Werte der Stickoxidbelastung für das Jahr 2018 veröffentlicht. An den 22 Messpunkten ist demnach die Belastung mit Stickstoffdioxid durchschnittlich um neun Prozent gesunken. An der Messstation in der Frankfurter Allee in Berlin-Friedrichshain lag der Jahresmittelwert außerdem unter dem Jahresgrenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. Die Lage sei aber weiterhin ernst, hieß es am Montag aus der Verwaltun...

