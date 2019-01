Rom. Papst Franziskus hat vor zu hohen Erwartungen an die anstehende Bischofs-Gipfelkonferenz zum Thema Missbrauch im Vatikan gewarnt. »Ich erlaube mir zu sagen, dass ich eine etwas übertriebene Erwartungshaltung wahrgenommen habe«, sagte der Pontifex während des Rückflugs von Panama-Stadt nach Rom in der Nacht zu Montag. »Denn das Problem des Missbrauchs wird weiterbestehen. Es ist ein menschliches Problem.« Für den 21. bis 24. Februar hat Franziskus die Spitzen der Bischofskonferenzen aus aller Welt in den Vatikan einberufen. Bei dem Treffen solle es zuallererst darum gehen, ein Bewusstsein für das »Drama« zu schaffen, sagte Franziskus. Die Bischöfe müssten verstehen, »was ein missbrauchter Junge ist, was ein missbrauchtes Mädchen ist«. Zweitens müssten die Kirchenverantwortlichen erfahren, wie sie sich verhalten müssen. Bei dem viertägigen Treffen soll es auch Berichte von Betroffenen geben. dpa/nd