Nach Donald Trumps Wahlsieg veröffentlichten Sie ein Essay im »New York Times Magazin« mit dem Titel: »Ich dachte, ich verstünde die amerikanische Rechte. Trump hat mir das Gegenteil bewiesen.« Wie hat Trump Ihren Blick auf den US-Konservatismus verändert?

So wie die Konservativen ihre eigene Geschichte erzählen, hat es immer schon zwei Strömungen in der amerikanischen Rechten gegeben: Eine war extremistisch und paranoid, furchtbar rassistisch und sogar gewalttätig. Und dann gab es eine konservative Mainstreambewegung, die in den 1950ern mit der Person William F. Buckley und der Zeitschrift »National Review« assoziiert war. Dieser Mainstreamkonservatismus habe sich durchgesetzt, und die extremistische Strömung sei weitgehend marginalisiert worden. Doch Trumps Wahlsieg zeigte, dass diese Elemente nie ganz verschwunden sind.

Ist Trump denn überhaupt ein Konservativer im klassischen Sinne? Noch im Vorwahlkampf 2016 erschien der ...