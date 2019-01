Das Kupferstich-Kabinett Dresden hat ein seit dem Zweiten Weltkrieg vermisstes Kunstwerk zurückerhalten. Die Zeichnung des flämischen Künstlers David Teniers d. J. (1610-1690) wurde aus Privatbesitz erworben, wie Direktorin Stephanie Buck am Dienstag sagte. Das Blatt zeigt einen rauchenden Bauern und seine Frau - ein charakteristisches Werk für die niederländische Genrekunst. Die Zeichnung gehörte 1945 zu den Kunstbeständen, die Trophäenkommissionen der Sowjetarmee abtransportiert hatten. Nach Angaben der Direktorin sind rund 70 der etwa 5000 verschollenen Werke des Museums zurückgekehrt. dpa/nd

