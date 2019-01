Der Anglizismus des Jahres 2018 lautet »Gendersternchen«. Dies gab die Jury der Initiative »Anglizismus des Jahres« am Dienstag in Berlin bekannt. Das Gendersternchen, ein typografisches Zeichen, das bei Personenbezeichnungen Menschen mit anderer geschlechtlicher Identität mit einbezieht, stelle »eine klare Bereicherung des deutschen Wortschatzes dar«, so die Jury in ihrer Begründung. »Gendersternchen« sei ein gut verständlicher Ausdruck für die Diskus...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.