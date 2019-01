Schauspielerin Sandra Hüller (»Toni Erdmann«) gehört in diesem Jahr zur Jury der Berlinale. Es habe endlich geklappt, sagte Festivaldirektor Dieter Kosslick. Das Gremium unter Leitung der Französin Juliette Binoche entscheidet über die Bären-Preise. In der Jury sitzen unter anderem US-Filmkritiker Justin Chang, der chilenische Regisseur Sebastián Lelio und die britische Produzentin Trudie Styler. dpa/nd

Wie entwickelt sich der Kriminalroman? Diskussionen auf dem Festival »Global Crime« in Frankfurt am Main

Armin Petras inszeniert in Leipzig Falladas »Jeder stirbt für sich allein / Die Leipziger Meuten«

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!