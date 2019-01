Warum können so viele Frauen ihren Körper nicht so akzeptieren, wie er ist? Die australische Fotografin und dreifache Mutter Taryn Brumfitt (Foto, links) reist für ihre Dokumentation »Embrace« um die Welt und spricht mit Frauen wie Nora Tschirner (rechts) über Schönheit, um diese Frage zu beantworten. Die rührende und großartige Dokumentation erzählt von Schönheitsidealen und von starken Frauen, die zufrieden sind und nicht perfekt.

