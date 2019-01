Berlin. Bei der Deutschen Bahn sind 2018 im Durchschnitt knapp zehn Fernzüge täglich ersatzlos ausgefallen. Das teilte das Unternehmen am Dienstag in Berlin mit. Diese Zahl entspricht bei rund 1400 ICE, IC und EC täglich einer Ausfallquote von 0,7 Prozent. Im ganzen Jahr fuhren nach Bahn-Angaben rund 3500 Fernzüge vom geplanten Startbahnhof gar nicht erst los. Vor einer Woche hatte die Bahn bereits berichtet, dass im Jahr 2018 im Fernverkehr etwa zwei Prozent aller Haltbahnhöfe nicht erreicht worden seien. Doch es gibt auch positive Entwicklungen: Zum vierten Mal in Folge habe die Bahn den Fahrgastrekord im Fernverkehr geknackt, verlautete aus Unternehmenskreisen. Nach rund 142 Millionen Reisenden 2017 dürfte die Zahl 2018 bei mehr als 145 Millionen gelegen haben. Auch Umsatz und Gewinn wurden in der Sparte gesteigert. dpa/nd