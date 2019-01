Was soll das sein

Die Nachbarländer Berlin und Brandenburg stellen gemeinsame Planungen in der Verkehrs- oder Wohnungspolitik auf eine neue Grundlage. Sie beschlossen am Dienstag anlässlich einer gemeinsamen Kabinettssitzung einen »Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion« (LEP), der eine frühere Vereinbarung ablösen soll. Der LEP bildet einen Rahmen für die weitere Entwicklung von Verkehrswegen, Siedlungsräumen oder Gewerbe. Er legt unter anderem fest, dass neue Wohngebiete vorrangig entlang der Bahntrassen entstehen sollen, die von Berlin aus sternförmig nach Brandenburg führen sollen. Über die neue Fassung des LEP wurde schon seit Jahren diskutiert. Das Papier wird nun den zuständigen Parlamentsausschüssen beider Länder zur Stellungnahme vorgelegt und soll dann noch 2019 in Kraft treten. dpa/nd