Rund drei Monate nach dem spektakulären Überfall auf einen Geldtransporter nahe dem Berliner Alexanderplatz hat die Polizei zwei weitere mutmaßliche Täter ins Visier genommen. Mit einem Großeinsatz ging sie am Dienstagmorgen gegen die beiden verdächtigen Männer vor. Kriminalpolizisten und Staatsanwälte durchsuchten vier Wohnungen, um Beweise für eine Beteiligung an dem Überfall am 19. Oktober 2018 sicherzustellen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die Verdächtigen im Alter von 25 und 38 Jahren wurden bei den Durchsuchungen angetroffen und in Gewahrsam genommen. Der 25-Jährige soll mit polizeibekannten kriminellen arabischstämmigen Strukturen in B...