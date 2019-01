Ein Panzertransportzug mit USA-Schützenpanzern passiert den Chemnitzer Hauptbahnhof gen Osten. Foto: imago/HärtelPRESS

Auf der Autobahn A 4 in Ostsachsen stehen Autofahrer regelmäßig in langen Staus. Ein Verkehrskollaps im Juni 2018 hatte indes eine ungewöhnliche Ursache. Wenn man so will, ließ er sich auf die vom Krieg in der Ukraine ausgelöste Eiszeit im Verhältnis zwischen Russland und dem Westen zurückführen. Diese mündete in verstärkter Militärpräsenz der NATO in Osteuropa, die Truppen im Baltikum und in Polen stationiert hat und Manöver nahe der russischen Grenze durchführt. Von einer dieser Übungen kehrten US-Militärfahrzeuge zurück, die dann auf der sächsischen Autobahn ausgerechnet in einer Baustelle einen Defekt hatten und den Verkehr lahmlegten.

Dass viele Sachsen verstimmt oder gar empört auf die Militärkolonnen reagieren, die seit Anfang 2018 immer wieder auf Straßen und Schienenwegen im Freistaat zu sehen sind, liegt allerdings nicht an solchen Pannen. Es geht vielmehr um Grundsätzliches. In Sachsen hätten viele Menschen »ohne Frage ein sehr enges Verhältnis zu Russland«, sagt Michael Kretschmer. Der CDU-Regierungschef scheint sich selbst und seine Regierung davon nicht auszunehmen: Er plane noch in diesem Jahr eine Reise nach St. Petersburg, betont er; Sachsen gehöre außerdem zu den Befürwortern der in den USA heftig kritisierten Gaspipeline Nord Stream 2, und die Sanktionen, die der Westen wegen des Ukrainekonflikts gegen Russland verhängt hat, sähe man lieber früher als später abgeschafft: »Es ist keine Frage, dass sich die Staatsregierung das wünscht.«

Bei vielen Sachsen führen derlei Bindungen zu Aversionen gegen das, was der damalige SPD-Außenminister Frank-Walter Steinmeier im Sommer 2016 als »Säbelrasseln« gegen Russland bezeichnete - und zu offener Ablehnung der Truppentransporte. Dieser jedoch will sich Kretschmer ausdrücklich nicht anschließen. »Ich bin der Meinung, die Truppenbewegungen sind richtig«, sagt er - und wirbt im Land für Verständnis.

Zu einem Pressetermin in der Staatskanzlei lud er neben hochrangigen US-Militärs auch den litauischen Botschafter Darius Semaška ein, der russische Destabilisierungsversuche in seinem Land beschrieb und es für »nicht abwegig« hält, dass Russland bei Gelegenheit auch die »Kontrolle über litauisches Gebiet« übernehmen könnte. Die Stationierung eines Bataillons durch die NATO sei ein wichtiges Zeichen der Unterstützung an sein Land.

Kretschmer hofft, dass solche Sätze in Sachsen den Unmut über die US-Truppentransporte dämpfen, der politisch durchaus brisant ist, zumal mit Blick auf die in sieben Monaten anstehende Landtagswahl. Die Kritik am außenpolitischen Kurs des Westens, der angesichts über Autobahnen verlegter Panzerhaubitzen und auf Bahnhöfen geparkter Waggons mit Panzern greifbar wird, nimmt die LINKE, aber auch die AfD auf. Erstere beantragte im Juni 2018 im Zuge des damaligen NATO-Manövers in Osteuropa eine aktuelle Stunde im Landtag mit dem Titel »Meinst du, die Russen wollen Krieg?«, in der Fraktionschef Rico Gebhardt betonte, man wolle sich an derlei Truppenbewegungen »gar nicht erst gewöhnen«. Aus anderen Motiven schlägt die AfD in die gleiche Kerbe. Ihr Fraktionschef Jörg Urban sah Deutschland zum »Spielball der US-amerikanischen Geopolitik« geworden und warf vor allem der CDU vor, gleichzeitig eine »antirussische und antideutsche Politik« zu betreiben. Kretschmer ließ sich in der damaligen Debatte vertreten und äußerte sich selbst nicht.

Derlei Zurückhaltung sieht man in der Staatskanzlei nunmehr offenbar als Fehler an. Man wolle »erklären und zu dem stehen, was man für richtig hält«, sagte Kretschmer nur wenige Tage bevor die US-Armee mit einem erneuten Austausch der Truppen beginnt, die im Zuge der NATO-Mission »Atlantic Resolve« im Osten Polens stationiert sind. Diese werden, weil eine permanente NATO-Präsenz in der Region vertraglich nicht zulässig ist, alle neun Monate ausgetauscht. Sachsens Regierungschef hat sich deshalb zu der »Charmeoffensive« entschlossen, obwohl der Freistaat diesmal kaum betroffen ist: Die Verlegung erfolgt in Ostdeutschland vorwiegend über Autobahnen in Sachsen-Anhalt und Brandenburg; lediglich ein Zwischenstopp wird auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz bei Nochten in Ostsachsen absolviert.

Insgesamt sind in der Zeit vom 30. Januar bis 4. Februar fünf Konvois mit jeweils 20 Fahrzeugen geplant. Diese seien vorwiegend nachts unterwegs; sie sollten nur »begrenzte Auswirkungen« haben, sagte Generalmajor Andrew M. Roling, Vizekommandeur der US-Streitkräfte in Europa, der indes auch einräumte, die Verlegung sei Teil des militärischen Trainings. Panzer würden diesmal auf der Schiene verlegt. Für September sind laut Pressemitteilung »weitere größere Truppenbewegungen« zu erwarten.

LINKE-Politiker Gebhardt kann der Charmeoffensive Kretschmers nichts abgewinnen. Die Staatskanzlei sei »keine Militär-Pressestelle«, sagte er - und kritisierte, der Regierungschef leiste »argumentative Hilfestellung« für Truppentransporte, die »von der großen Mehrheit der sächsischen Bevölkerung abgelehnt werden«.