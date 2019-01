Potsdam. Brandenburg ist erneut Durchmarschgebiet für US-Truppen, die nach Polen verlegt werden. 15 Konvois der US-Armee werden von diesem Mittwochabend an durch das Land fahren, teilte das Landeskommando der Bundeswehr am Dienstag in Potsdam mit. Insgesamt seien es mehr als 300 Fahrzeuge, darunter aber keine Panzer. Um den Straßenverkehr so wenig wie möglich zu stören, sollen die Konvois in Etappen mit jeweils etwa 20 Fahrzeugen nachts und hauptsächlich über die Autobahnen A 1 und A 13 fahren. Vorgesehen sind dafür fünf Tage. Übernachten sollten die Truppen auf dem sächsischen Truppenübungsplatz Oberlausitz. Als Reaktion auf die russische Annexion der Krim im Jahr 2014 hatte die NATO beschlossen, zur Abschreckung Truppen und Gerät nach Polen zu entsenden. Mit der Operation »Atlantic Resolve« soll die US-Armee die Verbündeten in Osteuropa verstärken. Die Route der US-Truppen führt auch über Autobahnen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Sachsen. dpa/nd