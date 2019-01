Wittenberge. Spezialeinsatzkräfte der Brandenburger Polizei mussten am Mittwoch in Wittenberge (Prignitz) einen Amok laufenden 28-Jährigen stoppen. Weil der Mann nicht zu seiner Gerichtsverhandlung vor dem Amtsgericht Perleberg erschienen war, hatten ihn Beamte am Morgen zwecks polizeilicher Vorführung an seiner Wohnanschrift aufgesucht. Auf das Klingelzeichen hin habe der 28-Jährige die Tür geöffnet und die Polizisten mit einem Messer bedroht, teilte die zuständige Polizeidirektion Nord mit. Anschließend habe er sich in seiner Wohnung verschanzt. Da der Mann der Polizei als psychisch krank und gewaltbereit bekannt sei, wurde das SEK zur Unterstützung angefordert. Der Einsatz endete Medienberichten zufolge mit einer Festnahme. dpa/nd