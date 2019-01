Löwenberger Land. Nach einem Angriff auf ein Zuchtpferd in der Gemeinde Löwenberger Land (Oberhavel) sucht die Polizei in Nordbrandenburg nach Tatverdächtigen. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag erklärte, haben die Besitzer des Tiers am Vortag Anzeige erstattet. Die Stute habe am Wochenende mit mehreren anderen Zuchttieren auf einer Koppel am Ortsteil Häsen geweidet. Bei dem Pferd war am Sonntag eine etwa 70 Zentimeter lange Schnittwunde festgestellt worden, die vermutlich von einem scharfen Gegenstand herrührt. Es sei in einer Tierklinik notoperiert worden. Die Polizei ermittle wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. dpa/nd