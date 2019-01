Genf. Die Lage im Ebola-Gebiet von Kongo/Kinshasa nimmt immer dramatischere Ausmaße an. Die anhaltende Gewalt im Nordosten des Landes behindere ein effektives medizinisches Vorgehen gegen die hochansteckende Krankheit sagte der Sprecher der Weltgesundheitsorganisation, Tarik Jasarevic, am Dienstag gegenüber epd in Genf. 405 Menschen starben nachweislich an der Krankheit, bei 54 wird es vermutet. epd/nd