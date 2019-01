Der Plenarsaal des Brandenburger Landtags in Potsdam Foto: dpa/Patrick Pleul

Die rot-rote Koalition in Brandenburg gibt ein bundesweit einzigartiges Beispiel. Sie greift dazu einen Vorschlag der oppositionellen Grünen auf. Den Parteien im Bundesland soll vorgeschrieben werden, zu Landtagswahlen künftig nur noch mit Landeslisten anzutreten, auf denen abwechselnd männliche und weibliche Kandidaten stehen. Das Parité-Gesetz (Gleichheitsgesetz) soll an diesem Donnerstag vom Landtag beschlossen werden.

Die Grünen wollen zustimmen, obwohl ihre ursprüngliche Idee eingedampft wurde. Es ist nämlich so, dass 44 von 88 Landtagssitzen an die Gewinner der einzelnen Wahlkreise vergeben werden. Ob nun ein Mann oder ein Frau einen Wahlkreis gewinnt, lässt sich nicht vorhersehen. Die Grünen hatten auch dafür eine Lösung. Sie wollten die Zahl der Wahlkreise halbieren und in jedem der dann 22 Wahlkreise sollten von jeder Partei je ein Direktkandidat und eine Direktkandidatin nominiert werden. Es würde einen männlichen und ei...