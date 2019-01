Bei der WM 2018 wurde Alexander Megos Dritter im Lead. In Tokio muss er für eine Olympiamedaille auch schnell klettern können. Foto: imago/Johann Groder

Zum Start ins Abenteuer Olympia gab es für die besten deutschen Kletterer Sushi, eine Zeichenstunde und Training auf ungeliebtem Terrain. Gut eineinhalb Jahre vor der Sommerspielpremiere der Sportart in Tokio 2020 hat der Deutsche Alpenverein seine Truppe für die schwere Qualifikation beisammen. »Es steht noch viel Arbeit vor uns«, sagte Bundestrainer Urs Stöcker, als er die sechs Athleten seines Fokusteams vorstellte.

Für die Kletterszene ist Olympia Neuland, sogar das in Tokio geplante Wettkampfformat wurde erst im Vorjahr bei der WM erstmals getestet. Dem Zufall überlassen will Stöcker aber nichts, dafür ist der Schweizer zu akribisch: Er engagierte Kai Engbert als Mentaltrainer. Der hatte die deutschen Skispringerinnen in einer ähnlichen Situation zu Olympia 2014 nach Sotschi gebracht - wo Carina Vogt dann Gold gewann.

An Medaillen denkt noch niemand im Kletterteam. Zunächst gilt es, das olympische Motto »Dabei sein ist alles« in die...