Frankfurt am Main. Der Ärger über das neue Format des Davis Cups ist bei den deutschen Tennisspielern auch Monate nach der Reform noch nicht ganz verflogen. »Da stirbt schon irgendetwas vom Davis-Cup-Charakter«, sagte Philipp Kohlschreiber am Dienstag in Frankfurt am Main. Vom Erfolg abhalten soll der neue Modus die deutsche Auswahl um Alexander Zverev aber nicht, wenn sie an diesem Freitag und Samstag gegen den krassen Außenseiter Ungarn antreten wird. Alles andere als ein problemloses Erreichen der Finalwoche wäre für die deutsche Topbesetzung eine Blamage.

Anders als Zverev wär...