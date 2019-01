Die Aktionen waren meist von kurzer Dauer. Eine Woche lang hat sich Rustam Karelin, 39-jähriger Lackierer aus der Stadt Suchoi Log im Ural, in seiner Arbeitskleidung und mit selbst gebastelten Plakaten abwechselnd am Roten Platz oder vor Regierungsgebäuden aufgestellt. Nach wenigen Minuten erschien die Polizei, um seine Personalien aufzunehmen. Dennoch erlangte Karelin schnell Bekanntheit. Während das Durchschnittseinkommen in Russland laut offiziellen Angaben 42 000 Rubel beträgt, bekommen Karelin und seine Kollegen nur 25 000 für ihre gesundheitsschädliche Arbeit. Schutzmasken gegen den giftigen Staub, dem sie täglich ausgesetzt sind, sind nicht vorhanden, Nachtzuschläge werden immer weiter gekürzt. »Keine Gewerkschaft. Keine Perspektive.« So steht es auf dem Schild, das Karelin hochhält. Daran wollen er und einige seiner Kollegen etwas ändern - insgesamt 20 der 800 Beschäftigten seines Betriebs sind bereits dabei, eine unabhängige G...

