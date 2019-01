Aachen. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres erhält in diesem Jahr den Aachener Karlspreis. Damit sollen die Verdienste von Guterres um »Neubelebung und Festigung der multilateralen Zusammenarbeit auf der Grundlage der Werte und Ziele der Europäischen Union und der Vereinten Nationen« gewürdigt werden, so die am Dienstag veröffentlichte Begründung des Karlspreisdirektoriums. Guterres wird den Preis am 30. Mai entgegennehmen. AFP/nd