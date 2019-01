Berlin. Aktuell können sich offenbar nur wenige Schülerinnen und Schüler für die Vorstellung begeistern, einen Pflegeberuf zu ergreifen. Dies betrifft besonders die Altenpflege, wie eine Studie des Zentrums für Qualität in der Pflege zeigt. Nur 2,6 Prozent der 1532 Befragten halten es für sehr wahrscheinlich, sich später für diese Arbeit zu entscheiden. Insgesamt halten es nur 6 Prozent überhaupt für wahrscheinlich, in einen der Pflegeberufe zu gehen. Dazu gehören neben der Alten- auch die Kranken- und die Kinderkrankenpflege. nd