Banzkow. Die LINKE fordert mehr staatlichen Einfluss auf den Mietwohnungsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern und eine breitere Investitionsförderung, um die soziale Spaltung nach Wohngebieten einzudämmen. »Wir müssen verhindern, dass sich in unseren Städten Parallelwelten verfestigen, in denen Arme unter Armen und Wohlhabende unter Wohlhabenden leben«, so die Landtagsabgeordnete Eva-Maria Kröger am Mittwoch am Rande der Winterklausur ihrer Fraktion. Zu Beginn des zweiten Beratungstages in Banzkow stand die Wohnungspolitik im Mittelpunkt. dpa/nd