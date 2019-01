Was soll das sein

Halle/Saale. Von »Drei Haselnüsse für Aschenbrödel« bis »Spuk im Hochhaus«: Wissenschaftler und Filmemacher beschäftigen sich vom 6. Februar an in Halle mit Kinderfilmen aus der DDR. Sie wollen diskutieren, warum heute weniger Filmförderungen für Kinderfilme aufgewendet werden als früher. Auch geht es darum, wie die Filme der DEFA gesellschaftliche Werte und Rollen vermittelten, teilte die Universität Halle mit. Sie veranstaltet die Tagung gemeinsam mit der Universität Tübingen. Interessierte könnten am 6. Februar den DEFA-Klassiker »Kai aus der Kiste« im Puschkino sehen und danach mit den Machern sprechen. dpa/nd