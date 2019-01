Der US-Soulmusiker James Ingram ist tot. Das berichteten Weggefährten, etwa Starproduzent Quincy Jones und die Schauspielerin Debbie Allen, am Dienstag. Der zweifache Grammy-Gewinner mit der unverkennbaren samtenen Stimme, zu dessen Hits »Just Once« und »Baby, Come to Me« zählten, wurde 66 Jahre alt.

»Worte können nicht beschreiben, wie sehr mein Herz schmerzt«, schrieb Jones im Kurzbotschaftendienst Twitter. »Mit seiner gefühlvollen, vom Whisky gezeichneten Stimme war James einfach magisch.« Niemand könne sich mit ihm vergleichen. Zusammen mit Ingram hatte Jones unter anderem den Michael-Jackson-Hit »P.Y.T. (Pretty Young Thing)« geschrieben.

»Ic...