Alle Schülerinnen und Schüler, die Anspruch auf Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) haben, können ab dem ersten Februar kostenlos öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Dabei spielt die Länge des jeweiligen Schulweges keine Rolle mehr. Außer Schülerinnen und Schülern profitieren von der neuen Regelung Kinder ab dem sechsten Lebensjahr, die noch nicht zur Schule gehen, sowie Jugendliche unter 18 Jahren, die in ihrer Freizeit an einem sozialen oder kulturellen Angebot teilnehmen. Ab diesem Freitag werden 127 921 Personen die kostenlose BuT-Schülerbeförderung wahrnehmen können. Das sind etwa doppelt so viele Schülerinnen und Schüler wie vorher. Sozialsenatorin Elke Breitenbach (LINKE) betonte, dass die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs ab dem Schuljahr 2019/2020 für alle Schülerinnen und Schüler kostenlos sein soll. joa