Zossen. Die Lagerhalle einer Speditionsfirma in Zossen (Teltow-Fläming) ist in der Nacht zum Mittwoch bei einem Brand zerstört worden. Das Gebäude stand lichterloh in Flammen, das Feuer sei jedoch inzwischen unter Kontrolle, erklärte Bürgermeisterin Michaela Schreiber (parteilos) am Mittwochmittag. Mehr als 140 Feuerwehrleute aus der Stadt Zossen und aus umliegenden Gemeinden waren im Einsatz. Die Brandursache sei bislang ungeklärt, Verletzte gebe es keine. »Hier ist alles auf den Beinen, was löschen kann«, hatte es am Morgen vom Lagezentrum der Polizei geheißen. Die 1750 Quadratmeter große Halle, in der Fahrzeuge untergestellt waren, sei teilweise eingestürzt, erklärte die Feuerwehr-Regionalleitstelle. Nach Angaben der Stadt Zossen wurde das Dach der Halle mit Baggern abgetragen, um die Brandherde in der Zwischendecke unter Kontrolle zu bekommen. Die Bundesstraße 246 war wegen des Feuers für Stunden gesperrt, Schulbusse konnten jedoch am Mittag unter Begleitung der Feuerwehr passieren. dpa/nd