Was soll das sein

Berlin. Die Bundesregierung plant eine stärkere direkte Einflussnahme des Bundes, um die schleppende digitale Vernetzung des Gesundheitswesens voranzutreiben. Das Gesundheitsministerium soll 51 Prozent an der mit dem Aufbau einer Datenautobahn betrauten Gematik-Gesellschaft übernehmen, so SPD-Frationsvize Karl Lauterbach am Mittwoch. Damit sollten Prozesse beschleunigt werden. Träger der Gematik sind bisher die Spitzenverbände von gesetzlichen Krankenkassen, Ärzten, Apotheken und Krankenhäusern. Auch der Bundesrechnungshof hatte empfohlen, die »Allzuständigkeit« der Gematik zu durchbrechen. Gegensätzliche Interessen führten immer wieder zu Verzögerungen. 15 Jahre nach Beginn des Projekts einer gemeinsamen Datenautobahn (»Telematikinfrastruktur«) sei nur ein Teil der Praxen angeschlossen. dpa/nd