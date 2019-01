Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Berlin. Eine Fachkommission der Bundesregierung soll bis 2020 Vorschläge zur Verbesserung der Integration machen. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch die Berufung des 24 Mitglieder starken Gremiums. Vorsitzende werden Derya Caglar, die für die SPD in Berlins Abgeordnetenhaus sitzt, und der Bonner Oberbürgermeister Ashok-Alexander Sridharan (CDU). Die migrationspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Filiz Polat, kritisierte die Zusammensetzung des Gremiums: »Keine der Migrantenselbstorganisationen sitzt mit am Tisch. Das zeigt, dass die Bundesregierung immer noch nicht verstanden hat, dass Integration nur im Dialog mit allen Beteiligten funktionieren kann.« dpa/nd