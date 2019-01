Facebook-Mitarbeiter haben sich in internen E-Mails über Eltern lustig gemacht, die über Vorwürfe diskutierten, die ihre 15-jährige Tochter nach der Nutzung eines Videospiels in dem sozialen Netzwerk erhoben hatte. »Ich würde nicht zurückzahlen«, schrieb Mitarbeiter Michael Levin. »Oh, das ist gut«, antwortete Kollegin Gillian Shewaga. »Cool.«

Die Mails wurden vor wenigen Tagen publik. Die Nachrichtenwebsite »Reveal«, die mit dem Center for Investigative Reporting in den USA zusammenarbeitet, publizierte insgesamt 135 Dokumente, aus denen hervorgeht, dass Facebook Kinder dazu verleitet hat, Gebühren zu zahlen, um Videospiele zu spielen, die eigentlich als kostenlos beworben wurden. Dazu gehörten PetVille, Happy Aquarium, Wild Ones, Barn Buddy und Ninja Spiele. Insgesamt soll es um 3,6 Millionen Dollar gehen.

Die Dokumente waren Teil eines im Jahr 2012 eingereichten Sammelklageverfahrens, das mittlerweile abgeschlossen ist. »Reveal« bat ...