Frankfurt am Main. In Deutschland kann sich knapp jeder dritte Arbeitslose keine regelmäßigen vollwertigen Mahlzeiten leisten. Insgesamt waren 7,5 Prozent der Bevölkerung ab 16 Jahren betroffen, wie aus Daten des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2017 hervorgeht. Das entsprach rund 5,14 Millionen Menschen.

Die Angaben beruhen auf einer Selbsteinschätzung befragter Haushalte und stammen aus der EU-Datenbank SILC, die das Statistikamt auf Anfrage der Linksfraktion im Bundestag auswertete. Demnach sahen sich rund 21 Millionen Menschen in Deutschland (30,4 Prozent) nicht in der Lage, unerwartete Ausgaben in Höhe von 1000 Euro etwa für eine Autoreparatur oder eine neue Waschm...