Paris. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) will bis 2020 ein internationales Abkommen zur Besteuerung von Internetgiganten. Die USA und 126 weitere Staaten hätten sich geeinigt, bis 2020 einen Konsens zu finden, erklärte der OECD-Direktor für Steuerpolitik, Pascal Saint-Amans, am Dienstagabend in Paris. In der EU ist eine solche Digitalsteuer umstritten. Ein deutsch-französischer Kompromiss sieht vor, dass sich beide Länder für eine Steuer einsetzen, sollte es bis 2020 auf OECD-Ebene keine Einigung geben. Die Bundesregierung fürchtet bei einem einseitigen Vorgehen der EU eine Verschärfung des Handelskonflikts mit den USA. AFP/nd