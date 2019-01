Nürnberg. Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten zeigen sich die Verbraucher in Deutschland in Kauflaune. Die persönliche Einkommenserwartung der Bundesbürger kann ihr ohnehin hohes Niveau noch einmal übertreffen, wie es in der am Mittwoch veröffentlichten Untersuchung heißt. »Die steigende Einkommenserwartung führt dazu, dass sich die Verbraucher derzeit relativ unbeeindruckt zeigen, was ihre Konsumneigung angeht«, sagte GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl. Die GfK geht davon aus, dass die privaten Konsumausgaben in diesem Jahr um etwa 1,5 Prozent steigen - das entspricht dem Niveau des vergangenen Jahres. dpa/nd