Berlin. Die mittelständische Recyclingbranche hat vor Wettbewerbseinschränkungen durch den Aufkauf des Grüne-Punkt-Unternehmens DSD durch den Entsorgungskonzern Remondis gewarnt. Dies bedrohe die Existenz der bisher prägenden mittelständischen Firmen, erklärte der Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung am Mittwoch. Betroffene Unternehmen sollten sich deshalb im Fusionskontrollverfahren vor dem Bundeskartellamt wehren. Ein von dem Verband in Auftrag gegebene Studie warnt vor der »Bildung eines Oligopols« in der Branche. AFP/nd