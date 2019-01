Berlin. In deutschen Gärten sind im Winter weniger Vögel als früher zu beobachten. Naturfreunde zählten im Januar bei der Aktion »Stunde der Wintervögel« etwa weniger Meisen und Amseln, wie der Naturschutzbund (NABU) am Mittwoch mitteilte. Die Top fünf der beobachteten Wintervögel waren Haussperling, Kohlmeise, Feldsperling, Blaumeise und Amsel. Die Gesamtzahl der pro Garten gemeldeten Vögel lag mit 37,1 unter dem langjährigen Mittel. 2011 waren es noch fast 46. »Der Grund liegt vor allem in den milden Wintern«, erklärte NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller. Es kämen weniger Vögel in die Gärten, weil sie in schneefreien Wäldern noch genug zum Fressen fänden. AFP/nd