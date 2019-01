Feministische Organisationen protestieren am Tag der Gewalt gegen Frauen in San Salvador. Foto: Luis Galdamez/Imago

Seit zehn Jahren ist die linke FMLN in El Salvador an der Regierung. Was haben Sie erreicht?

Untersuchungen von der Weltbank und der UN-Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik haben gezeigt, dass El Salvador eines der Länder mit der geringsten Ungleichheit in Lateinamerika ist, gleich hinter Uruguay.

Trotzdem ist die Bevölkerung mit der Regierung sehr unzufrieden. Die meisten Umfragen sehen Ihre Partei abgeschlagen auf Platz drei.

Umfragen sind immer Momentaufnahmen - und sie sind nicht immer besonders glaubwürdig, wie zum Beispiel der Brexit oder das Referendum zum Friedensprozess in Kolumbien gezeigt haben, wo die Meinungsforschungsinstitute in beiden Fällen falsch lagen. Der direkte Kontakt zur Bevölkerung zeigt uns doch, dass wir mehr Unterstützung haben, als die Umfragen glauben machen wollen.

Seit dem Ende des Bürgerkrieges in El Salvador haben sich die linke FMLN und die rechte ARENA-Partei an...