Die Nachrichtenagentur Maan berichtete, Abbas wolle nun Beratungen über die Bildung einer neuen Regierung aus Fraktionen der Palästinensischen Befreiungsorganisation aufnehmen. Künftig soll es keine Posten mehr für die Hamas geben. In der aktuellen Regierung gab es mehrere Hamas-Posten, die allerdings unbesetzt geblieben waren. dpa/nd

Ramallah. Der Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat den Rücktritt von Ministerpräsident Rami Hamdallah akzeptiert. Damit ist der Weg frei für die Bildung einer neuen palästinensischen Regierung. Abbas habe Hamdallah gebeten, bis dahin eine Übergangsregierung zu leiten, berichtete die Nachrichtenagentur Wafa am Dienstagabend.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Bundesarbeitsgericht überweist Klage einer Kopftuchträgerin gegen Drogeriemarkt an Europäischen Gerichtshof

Bereits zum 14. Mal wird in Österreich gegen die rechte Regierung protestiert

In Hamburg läuft ein umstrittener G20-Prozess zu Randalen auf der Elbchaussee

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!