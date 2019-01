Berlin. Seit Jahren sinkt die Zahl der Bafög-Empfänger. Im Jahr 2017 erhielten nur noch rund 557 000 Studierende und 225 000 Schüler eine staatliche Ausbildungshilfe. Diesen Trend will die Bundesregierung umkehren. Noch in dieser Wahlperiode will sie mehr als 1,2 Milliarden Euro zusätzlich ausgeben. Das Bundeskabinett brachte hierfür am Mittwoch einen Gesetzentwurf auf den Weg.

Wenn der Bundestag das Änderungsgesetz billigt, steigt der Höchstbetrag für Studierende in zwei Stufen von 735 auf 861 Euro. Auch der Wohnzuschlag für Studierende würde sich von 250 auf 325 Euro erhöhen. Ferner sollen die Freibeträge für das Elterneinkommen angehoben werden, die für den Bafög-B...