Viele Menschen in Nordirland erfüllte der Vorfall mit Entsetzen: Polizisten begannen am Abend des 19. Januar plötzlich damit, Teile der Innenstadt von Derry in Nordirland zu räumen. Sie drängten Anwohner in großer Eile dazu, ihre Häuser zu verlassen und sperrten Straßen ab. Dann hallte eine laute Explosion durch die Bishop Street im Stadtzentrum. Ein Auto, das vor dem Gerichtsgebäude mitten auf der Straße geparkt war, stand in Flammen. Unbekannte hatten eine Autobombe gezündet.

Dabei hatten die Bewohner der Stadt großes Glück, dass niemand zu Schaden gekommen ist. Nur wenige Augenblicke vor der Explosion war eine Gruppe junger Menschen direkt an dem Auto vorbeigegangen. Für sie hätte die Explosion tödlich enden können. Sie erlitten einen Schock.

Diese Woche bekannte sich eine Gruppe zu der Tat, die sich »the IRA« nennt. Der Name ist eine Anlehnung an die »Provisional IRA«, die während der bürgerkriegsartigen Unruhen in der Region fast 30...