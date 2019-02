In 14 Städten werden an diesem Freitag weitere »Erklärungen der Vielen« unterzeichnet. Nach Angaben der Initiator*innen beteiligen sich mittlerweile deutschlandweit rund 2000 Kunst- und Kulturinstitutionen sowie Privatpersonen an der Kampagne des Vereins »Die Vielen e.V.«. Die Aktion sei eine »Antwort auf gezielte Angriffe gegen die Kunst- und Kulturlandschaft durch rechtspopulistische und -extreme Parteien«, heißt es in der Selbstbeschreibung der Organisator*innen. Aus nahezu allen deutschen Bundesländern (mit Ausnahme von Rheinland-Pfalz und dem Saarland) kommt bislang Unterstützung für die Kampagne. Vorbereitungen zu eigenen Erklärungen gebe es derweil sogar aus Wien und Warschau, heißt es.

Bei der Auftaktveranstaltung am 9. September letzten Jahres im Berliner Max-Liebermann-Haus warnte die HAU-Intendantin Annemie Vanackere vor einem wachsenden Druck, der von rechtspopulistischen Parteien wie der AfD vor allem auf kleine, unabhängig...