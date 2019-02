Zu den nicht eben zahlreichen Momenten, in denen deutscher Pop so klang, dass er jenseits der Landesgrenzen als innovativ und schillernd und nicht als vor allem gimpelhaft wahrgenommen wurde, gehörten unter anderem die, denen eine ausgiebige Landpartie vorausging. 1970 verbarrikadierte zum Beispiel die Band Faust sich in Wümme, um dort wüstes Zeug zusammenzumusizieren, das heute noch ein steter Quell der Freude ist und damals im Ausland für (allerdings überschaubare) Furore sorgte. Die Provinz war im Kontext dessen, was wenig später Krautrock hieß, nicht ein Ort der Enge, sondern Ausgangspunkt zur Erschaffung eines idiosynkratischen musikalischen Universums, innerhalb dessen die fade Realität - so weit es eben ging - negiert werden sollte.

Die Berliner Band Die Türen schließt hier an, unironisch, aber immer wieder freiwillig komisch. In allen Genres gewildert haben Die Türen schon immer. Der Fokus auf Krautrock ist, zumindest in dieser...